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Реал отказался отпускать Себальоса в Валенсию – мадридцы имеют свои мотивы

27 января 22:55 34 Читати українською
Реал отказался отпускать Себальоса в Валенсию – мадридцы имеют свои мотивы
Дани Себальос / Reuters

Реал не спешит с поиском нового клуба для хавбека Дани Себальоса, который играет за Арсенал на правах аренды.

Мадридцы не согласились на предложение Валенсии по аренде полузащитника, информирует Marca.

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Себальос разочарован своим положением в Арсенале, поэтому попросил "сливочных" найти другую команду, которая согласится его арендовать на вторую часть сезона 2019/20. Валенсия была готова предоставить игроку сборной Испании достаточное количество игровой практики, однако получила отказ. Реал не хочет усиливать другие клубы Примеры, надеясь найти новое место работы Себальоса в зарубежном чемпионате.

За пол года выступлений в составе Арсенала испанец успел отметиться одним голом и двумя ассистами в 15 матчах.

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