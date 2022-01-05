Летом 28-летний центрбек, который может сыграть и справа, может получить статус свободного агента, ведь переговоры с Челси зашли в тупик. Реал считался одним из главных претендентов на Рюдигера, но тоже потерпел неудачу.

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Немец понимает, что будущий контракт станет последним крупным соглашением в его карьере. В Мадриде он хотел получать 240 тысяч евро в неделю "чистыми", что за год составило бы 11,5 миллиона. Такую внушительную сумму Реал платить явно не готов и потому свернул переговоры с агентом игрока, решив и дальше доверять дуэту Милитао-Алаба. Об этом сообщает Marca.

Рюдигер перебрался в Челси из Ромы в 2017 году за 35 млн евро. В составе "пенсионеров" выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. В сезоне 2021/22 сыграл 26 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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