Реал отказался от трансфера Погба

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все дальше от возможности сменить команду уже этим летом.

Мадридский Реал отказался от трансфера француза и не будет делать попыток его подписать, информирует El Chiringuito.

"Все остается под большим вопросом", – Погба о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично хочет приобрести Погба. Главной причиной отказа от этой операции может стать нежелание Реала платить за игрока 150 млн евро, которые требует МЮ.

"Бланкос" были готовы включить в сделку вингера Гарета Бейла и полузащитника Хамеса Родригеса. Хотя ранее сообщалось, что колумбиец останется на Сантьяго Бернабеу, а валлиец сам отказывается покидать Мадрид.

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