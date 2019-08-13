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Реал отказался от трансфера Погба

17:38 21 Читати українською
Реал отказался от трансфера Погба
Поль Погба / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все дальше от возможности сменить команду уже этим летом.

Мадридский Реал отказался от трансфера француза и не будет делать попыток его подписать, информирует El Chiringuito.

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Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично хочет приобрести Погба. Главной причиной отказа от этой операции может стать нежелание Реала платить за игрока 150 млн евро, которые требует МЮ.

"Бланкос" были готовы включить в сделку вингера Гарета Бейла и полузащитника Хамеса Родригеса. Хотя ранее сообщалось, что колумбиец останется на Сантьяго Бернабеу, а валлиец сам отказывается покидать Мадрид.

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Испания Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид
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