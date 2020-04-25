Реал отказался от трансфера Холанда – причиной стало окружение норвежца

Норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может так и не перейти в Реал.

Мадридский клуб отказался от покупки 19-летнего форварда во время летнего трансферного окна, утверждает Daily Mail.

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По информации издания, причиной такого решения стали завышенные требования агента Мино Райолы, а также отца футболиста, которые стремятся получить комиссионные в случае трансфера. Королевский клуб высоко оценивает потенциал норвежца, однако вынужден отказаться от покупки, как минимум этим летом.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию только прошлой зимой из Зальцбурга. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провел 8 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. На талантливого норвежца также охотятся туринский Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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