Перед стартом Кубка африканских наций среди женщин 22-летняя футболистка вместе с остальными игроками сдала ряд анализов, но проблемой стал тест на содержание тестостерона – мужского гормона.

Женская сборная Англии просит изменить цвет формы из-за менструации

Банда употребляла препараты, чтобы снизить его уровень, но это не помогло. Первым серьезным последствием проваленного теста на определение пола стало исключение Банды из состава сборной Замбии. После от нее отказался еще и Реал, информирует Ok diario .

Барбра еще в июне прошла медосмотр для мадридцев, которые длительное время работали над ее трансфером из китайского Шанхая, но и здесь тест показал повышенный уровень тестостерона.