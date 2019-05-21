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Реал может отказаться от покупки Йовича из-за высокой цены

21 мая 17:09 269 Читати українською
Реал может отказаться от покупки Йовича из-за высокой цены
Лука Йович / ESPN

Нападающий Айнтрахта Лука Йович может не перейти в мадридский Реал из-за непомерных трансферных аппетиты немцев.

Мадридский Реал может отказаться от покупки нападающего Айнтрахта Луки Йовича за слишком большую цену, передает El Chiringuito TV.

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Сообщается, что немцы хотят получить за юного форварда не менее 100 млн евро. Добавляется, что в услугах Йовича заинтересован извечный конкурент "сливочных" – Барселона. Ранее отмечалось, что Реал якобы уже подписал контракт с сербом.

В текущем сезоне Йович провел 48 матчей в составе Айнтрахта во всех турнирах, отметившись 27 голами и 7 ассистов.

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