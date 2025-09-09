Переход Джанлуиджи Доннаруммы в Реал не состоялся из-за нескольких факторов, одной из причин стал Андрей Лунин.

Перед трансфером Джанлуиджи Доннаруммы в АПЛ его предлагали подписать Реалу, но королевский клуб отказался от игрока, сообщает Defensa Central.

Такое решение было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, у Реала не самые лучшие отношения с ПСЖ после перехода Килиана Мбаппе. Во-вторых, в Мадриде считают, что Доннарумма не дотягивает до уровня Тибо Куртуа, поэтому не готовы платить большую зарплату второму номеру на позиции вратаря. И последним фактором, который помешал трансферу, является присутствие в команде Андрея Лунина.

Имя украинца не такое громкое, как у Доннаруммы, но Андрей уже неоднократно доказывал, что может прекрасно подстраховать Куртуа в основном составе "бланкос".

Напомним, что в итоге Доннарумма перешел в Манчестер Сити за 30 млн евро.

