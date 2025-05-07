Алонсо попросил у боссов Реала подписать центрального защитника Байера Йонатана Та, но натолкнулся на отказ. Президент "бланкос" Флорентино Перес считает, что игровые качества Та не дотягивают до уровня мадридского клуба. Об этом информирует Fichajes.

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У руководства Реала есть другие кандидаты на роль нового центрбека – Долгое время на радаре мадридского Реала находится Вильяма Салиба из Арсенала и Ибрахим Конате из Ливерпуля.

На Та также пренебрегает Бавария и ряд грандов АПЛ. В этом сезоне он провел за Байер 47 матчей, в которых забил 4 гола и оформил 1 ассист.

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