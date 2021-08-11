Сезон 2021/22 японец проведет в аренде за Мальорку, сообщает официальный сайт "сливочных".

Реал отпустил еще одного центрбека и готов довериться каталонцу на дефицитной позиции

В течение предыдущей кампании Кубо выступал за две разные команды – Вильярреал и Хетафе. В общем 20-летний хавбек наиграл 37 матчей, отличился 2 голами и 4 ассистами. Теперь Такефуса попытается помочь Мальорке, которая вернулась в Примеру. Полузащитник уже имел опыт выступлений на Балеарских островах в сезоне 2019/20.

Напомним, что украинец Андрей Лунин называл Кубо своим ближайшим другом среди всех игроков Реала.

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