Реал отдал капитана Кастильи в аренду в Вальядолид

Защитник Реала Хави Санчес будет выступать за испанский Вальядолид.

Испанский Вальядолид, который принадлежит экс-игроку Реала Роналдо, арендовал капитана Кастильи Хави Санчеса. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт Вальядолида.

Семерых игроков Вальядолида подозревают в сдаче матча последнего тура Ла Лиги

К слову, Хави Санчес был капитаном резервной команды мадридского Реала, а также привлекался к играм главной команды. За основу "сливочных" центрбек сыграл 5 матчей и забил один гол.

Заметим, что в общем в сезоне 2018/19 Хави Санчес сыграл в 31 матче во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"