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Реал отдал капитана Кастильи в аренду в Вальядолид

19:36 43 Читати українською
Реал отдал капитана Кастильи в аренду в Вальядолид
Хаві Санчес / Реал Вальядолід

Защитник Реала Хави Санчес будет выступать за испанский Вальядолид.

Испанский Вальядолид, который принадлежит экс-игроку Реала Роналдо, арендовал капитана Кастильи Хави Санчеса. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт Вальядолида.

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К слову, Хави Санчес был капитаном резервной команды мадридского Реала, а также привлекался к играм главной команды. За основу "сливочных" центрбек сыграл 5 матчей и забил один гол.

Заметим, что в общем в сезоне 2018/19 Хави Санчес сыграл в 31 матче во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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