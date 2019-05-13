Реал освободит 2 знаковых номера для Азара после продажи своих звезд

Эден Азар сможет выбрать один из двух знаковых номеров в Реале после продажи двух игроков "сливочных".

Бельгийский вингер Челси Эден Азар в шаге от перехода в мадридский Реал. "Королевский клуб" планирует освободить 2 знаковые номера для своего будущего игрока.

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По информации Defensa Central, "сливочные" стремятся избавиться Гарета Бейла, который играет под 11-м номером, и Мариано Диаса, который носит на спине цифру 7. Ранее под этим номером играли такие легенды, как Сантильяна, Бутрагеньо, Рауль и Криштиану Роналду. 11-ку на спине носил Роналдо, пока не взял 9-й номер.

Бейл за 6 лет на Сантьяго Бернабеу запомнился в основном большим количеством травм, а у Мариано не получилось красивого возвращения домой после успешного сезона в Лионе.

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