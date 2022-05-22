Реал уже думает, где потратить деньги, приготовленные на зарплату и бонусы Килиану Мбаппе.

Мадридцы сохранили около 200 млн евро на трансферы и кучу места для зарплат новичков, сообщает Marca.

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Реал хочет подготовить замену лидерам, которые проводят отличный сезон, но все же стареют. На радарах "сливочных" трое молодых звезд – хавбек Чуамени (Монако), вингер Леау (Милан) и форвард Нуньес (Бенфика). Чемпионы Испании и раньше следили за этими игроками, а теперь финансовая ситуация позволяет более серьезно вступать в борьбу за них.

Напомним, вчера ПСЖ объявил о продлении контракта с Мбаппе, хотя полгода все были уверены в переезде чемпиона мира на Бернабеу.

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