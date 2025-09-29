Реал во втором туре Лиги чемпионов сыграет с Кайратом на выезде. Матч запланирован на вторник, 30 сентября. Мадридцы прилетели в Казахстан в воскресенье, 28 сентября.

Умер легендарный вратарь Реала, который добывал Кубок европейских чемпионов

Как сообщает Sports.kz, игроки Реала отказались от встречи с фанатами в аэропорту и прошли через южный VIP, после чего сели в машины и автобусы, и поехали в отель. В ответ на это болельщики начали освистывать автобус с футболистами, когда тот покидал зону аэропорта.

Напомним, что матч между Реалом и Кайратом в Лиге чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол+пас и стал антигероем