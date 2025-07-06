Нападающий Реала Килиан Мбаппе не выехал со стадиона после матча с Боруссией Д (3:2) вместе с командой.

После четвертьфинала против Боруссии Д "сливочные" отправились в аэропорт. Впрочем, не в полном составе. Килиана Мбаппе пришлось оставить на стадионе.

Шикарный гол Мбаппе боковыми ножницами в видеообзоре матча Реал – Боруссия Дортмунд – 3:2

Как сообщает Marca, француз должен был пройти тест на допинг. На это понадобилось больше времени, чем ожидалось. Реал покинул стадион в 19:30, а Мбаппе через час после команды. Килиана в аэропорт отвезли на черной машине в сопровождении до пяти полицейских машин.

Стоит заметить, что французский нападающий присоединился к победе над Боруссией Д (3: 2), забив в падении боковыми ножницами. Реал в полуфинале сыграет против ПСЖ.

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