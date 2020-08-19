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Реал оставил чемпиона Европы в Гранаде еще на один сезон

11:30 - Читати українською
Реал оставил чемпиона Европы в Гранаде еще на один сезон
Хесус Вальехо / Сайт Гранады

Защитник Реала Хесус Вальехо продолжит свои выступления в составе Гранады.

Клубы продлили аренду 23-летнего центрбека еще на один сезон, информирует официальный сайт мадридцев.

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Прошлую кампанию Вальехо испортили травмы, из-за которых испанец сыграл всего 11 матчей в Примере, результативными действиями не отличался. Впрочем, Гранада решила дать второй шанс молодому защитнику. "Насриды" смогли завоевать место в квалификации Лиги Европы, поэтому пользуются возможностями расширить состав.

Напомним, Вальехо был основным в сборной Испании U-21, которая в прошлом году выиграла молодежный Евро.

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