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Реал остался без четырех звезд перед матчем против Эйбара

19:27 52 Читати українською
Реал остался без четырех звезд перед матчем против Эйбара
Марсело / фото: ФК Реал

Тренерский штаб Реала огласил список игроков, которые отправятся на выездной матч 13-го тура чемпионата Испании против Эйбара.

 

Гарет Бейл и Хамес Родригес не тренировались в пятницу и продолжают восстанавливаться после травм. Вне состава остались форварды Лука Йович и Мариано Диас. Защитник Марсело также травмирован.

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Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Мэнди.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор, Браим Диас.

Поединок между Эйбаром и Реалом состоится завтра, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович Эйбар - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Марсело Марсело Хамес Родригес Хамес Родригес
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