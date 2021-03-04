Реал остался без центрфорвардов перед дерби с Атлетико
16:10 - Читати українською
Лазарет мадридского Реала пополнился еще одним пациентом.
Нападающий Мариано Диас получил травму бедра, сообщает AS.
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У Зинедина Зидана возникает серьезная проблема, поскольку свое восстановление продолжает и Карим Бензема. Вероятно, Реал выйдет на матч против Атлетико (7 марта) без чистых центрфорвардов. В случае победы "сливочные" сократят отставание от соседей до 2 очков, но у подопечных Симеоне еще матч в запасе.
Добавим, что в лазарете Реала также находятся Рамос, Карвахаль, Милитао и Азар.
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