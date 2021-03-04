Нападающий Мариано Диас получил травму бедра, сообщает AS.

Симеоне определился с составом на матч года против Реала – звездный Фелиш снова рискует оказаться в запасе

У Зинедина Зидана возникает серьезная проблема, поскольку свое восстановление продолжает и Карим Бензема. Вероятно, Реал выйдет на матч против Атлетико (7 марта) без чистых центрфорвардов. В случае победы "сливочные" сократят отставание от соседей до 2 очков, но у подопечных Симеоне еще матч в запасе.

Добавим, что в лазарете Реала также находятся Рамос, Карвахаль, Милитао и Азар.

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