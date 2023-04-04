Главный тренер Барселоны Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Реалом в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании. Встреча состоится в среду, 5 апреля в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

"Реал обижен из-за последних результатов, они захотят нам отомстить. Реал по-прежнему является фаворитом, поскольку привык совершать камбэки. Завтра они будут нас прессинговать, Барселоне придётся постараться, чтобы усмирить их. Я ожидаю увидеть завтра агрессивный Реал.

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Мы не обсуждаем УЕФА, Негрейру, Тебаса. Мы должны показать, что способны обыграть Реал, который выйдет на поле с целью взять реванш, а остальное нас не волнует.

Судьи? Мне не нравится выигрывать матчи при помощи обмана, я хочу побеждать законным способом. Толку от разговоров о судьях нет, они допускают ошибки. Мне не нравится, когда они помогают победить", – цитирует Marca слова Хави.

В первом полуфинальном матче Кубка Испании Барселона обыграла Реал со счётом 1:0.

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