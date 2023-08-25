Реал определился со стартовым составом на матч Ла Лиги – плохие новости для Лунина
21:31 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал состав на сегодняшнюю игру 3-го тура Ла Лиги против Сельты.
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Как и ожидалось, Анчелотти на игру с Сельтой выбрал вратарем Кепу Аррисабалагу, оставив Лунина в запасе после неплохого старта сезона. В общем, стартовая одиннадцатка мадридцев выглядит так:
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Состав Реала: Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия – Чуамени, Камавинга, Беллингем, Вальверде – Винисиус, Родриго.
К слову, поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Посмотреть игру онлайн можно на MEGOGO.
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