Как и ожидалось, Анчелотти на игру с Сельтой выбрал вратарем Кепу Аррисабалагу, оставив Лунина в запасе после неплохого старта сезона. В общем, стартовая одиннадцатка мадридцев выглядит так:

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Состав Реала: Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия – Чуамени, Камавинга, Беллингем, Вальверде – Винисиус, Родриго.

К слову, поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Посмотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

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