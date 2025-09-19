Хаби Алонсо заявил на встречу с Эспаньолом 23 игроков, сообщает пресс-служба Реала. Лунин уже привычно оказался в списке, но "сливочные" не досчитались в заявке Дина Хёйсена, Трента Александера-Арнольда, Антонио Рюдигера и Ферлана Менди. Однако, есть и положительные новости – после травмы вернулся в команду Эндрик.

Реал уничтожают из-за скандального пенальти – мотивационные репрессии Алонсо против экс-бренда за 170 млн

Стоит добавить, что Хёйсена удалили в игре против Реал Сосьедада. Мадридцы пытались обжаловать это решение в CAS, однако там отклонили апелляцию "сливочных", сообщает Marca.

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Серхио Местре.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Рауль Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Хименес.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себальос.

Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно.

Напомним, игра Реал Мадрид – Эспаньол состоится уже завтра, 20 сентября, начало в 17:15.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара