Реал определился с тремя комплектами новой формы – странный дизайн

Мадридский Реал выбрал сразу три варианта игровой формы на сезон 2020/21.

Основная форма выполнена в традиционных цветах Реала – белом и темно-синем. Однако рукава футболки сделаны в достаточно странном сочетании темно-синего и розового, сообщает AS.

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Выездная форма вернет розовые цвета на Сантьяго Бернабеу, а на рукавах – тот же дизайн, но теперь уже в традиционных цветах Мадрида. Самым оригинальным вышел третий вариант – черная форма, украшенная узорами. Логотип и спонсор сделаны ярко розовыми.

К слову, техническим спонсором Реала является компания Adidas.

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