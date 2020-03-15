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Реал определился с трансферным приоритетом – мадридцы вынуждены конкурировать с Барселоной и выложить космическую сумму

10:22 100 Читати українською
Реал определился с трансферным приоритетом – мадридцы вынуждены конкурировать с Барселоной и выложить космическую сумму
Садио Мане / ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садио Мане летом может сменить клубную прописку. В услугах сенегальца заинтересован мадридский Реал.

Реал продолжает следить за форвардом Ливерпуля Садио Мане, который в текущем сезоне забил 18 голов и отдал 12 ассистов. Сенегальский нападающий стал главной целью мадридцев на летнее трансферное окно. В подписании 27-летнего форварда заинтересован лично Зинедин Зидан, информирует Mirror.

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Реал считает, что Мане согласится перебраться на Бернабеу в поисках нового вызова, а сумма в 130-140 млн фунтов убедит Ливерпуль отпустить одного из своих лидеров. Интересно, что в подписании Мане заинтересована и Барселона.

Нападающий выступает за "красных" с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. Контракт Мане действует до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его в 150 млн евро.

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