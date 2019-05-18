Реал определился с трансферным бюджетом на лето – клуб вынужден продавать из-за финансового фэйр-плей

Реал сформировал трансферный бюджет на ближайшее лето. "Бланкос" планируют выделить на трансферы около 300 млн евро, львиную долю из которых мадридцы рассчитывают получить с продажи собственных исполнителей.

Мадридский Реал после провального сезона 2018/19 летом серьезно обновит свой состав. "Королевский клуб" после нескольких лет относительного затишья на трансферном рынке вновь станет одним из главных ньюсмейкеров Европы.

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Ближайшим летом Реал планирует потратить на подписание новых футболистов около 300 млн евро. Это будут как собственные средства клуба, так и и деньги, полученные с продажи футболистов, которые не оправдали ожиданий или исчерпали себя в Мадриде. Сумма, на которую Реал рассчитывает продать игроков, довольно серьезная – речь идет о 200 млн евро, сообщает Marca.

Реал уже согласовал переходы вингера Сантоса Родриго и защитника Порту Эдера Милитао. Кроме того, мадридцы близки к подписанию нападающего Айнтрахта Луки Йовича, но на пути официальному оформлению трансферов стоит финансовый фэйр-плей. "Бланкос" могут потратить всего около 100 млн собственных средств, а для получения дополнительных ресурсов клуб вынужден продать нескольких игроков. Поскольку на сегодняшний день Реал никого не отпустил, то и лишних денег на подписание новичков у клуба пока нет. Поэтому кадровая чистка – единственный выход из положения для Флорентино Переса.

Президент мадридцев не хочет повторения ситуации ПСЖ и Манчестер Сити, трансферная деятельность которых стала предметом расследования УЕФА, а потому понимает необходимость продажи некоторых футболистов, на которых не рассчитывает Зинедин Зидан. Как отмечалось ранее, команду покинут Гарет Бейл, Дани Себальос, Кейлор Навас, Маркос Льоренте и еще несколько исполнителей. Реал рассчитывает получить от продажи данных игроков около 200 млн евро и использовать их на усиление состава.

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Впрочем, ситуация еще может измениться. Реал-прежнему, следит за ситуацией Неймара, а поэтому рассматривает вариант продажи еще нескольких футболистов, если бразилец все же решится покинуть ПСЖ. Очевидно, что для подписания Неймара мадридцам не хватит имеющихся средств, поэтому в списке "на выход" могут оказаться и другие футболисты "бланкос". Ранее сообщалось об уходе из Мадрида сразу 14-ти исполнителей.

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