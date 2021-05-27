Реал определился с трансферным бюджетом лета – Мадрид составил список игроков на выход
Мадридский Реал готовится к громкой трансферной кампании будущим летом.
"Сливочные" планируют потратить летом от 130 до 150 млн евро на трансферы, информирует Marca. Указанную сумму планируется выручить благодаря продаже нескольких игроков.
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Реал надеется выручить за Луку Йовича и Дани Себальоса, которые выступают на правах аренды за Айнтрахт и Арсенал соответственно, по 25 млн евро. Также Мадрид будет пытаться продать Мариано Диаса (ориентировочно за 15 млн евро), Эдена Азара (если предложат не менее 50 млн евро). Не исключен вариант с уходом Асенсио.
Еще один нападающий – Борха Майораля – скорее всего, останется в Роме, которая готова активировать опцию выкупа за 15 млн евро. Кроме этого, Реал хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому такие игроки как Иско, Бейл и Марсело оказались в зоне риска.
Главной трансферной целью мадридцев остается Мбаппе, однако пока неизвестно, когда переход француза может состояться – его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года. Килиан отказывается от предложений продлить соглашение, хотя парижане предлагают лучшие финансовые условия, чем Реал.
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