Эндрик получил рецидив травмы и пропустит старт сезона. Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов временно отпустить бразильского нападающего в другую команду, дабы его прогресс не замедлялся.

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В руководстве и тренерском штабе Реала считают, что лучшим вариантом для 19-летнего игрока был бы переход в другую команду Ла Лиги, где он бы адаптировался к испанскому чемпионату.

Отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует вызвать Эндрика на чемпионат мира-2026, но тоже считает, что форвард должен перейти в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

При этом сам футболист не хочет уходить из Реала. Эндрик считает, что может пойти по пути Винисиуса в Мадриде и дождаться своего часа.

В сезоне 2024/25 19-летний бразилец сыграл в 37 матчах, в которых забил семь голов.

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