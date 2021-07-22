Реал определился с судьбой Винисиуса на фоне интереса от Манчестер Юнайтед
Мадридский коллектив не спешит прощаться с важным исполнителем.
"Сливочные" не планируют продавать Винисиуса Жуниора в это летнее межсезонье, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Недавно в СМИ появились слухи, что 21-летним бразильцем активно интересуется Манчестер Юнайтед, но источник уверяет, что ни "красные дьяволы", ни любой другой клуб пока не ведет переговоров по поводу трансфера Винисиуса.
Напомним, Реал купил Жуниора у Фламенго в 2018 году за 45 млн евро. В прошлом сезоне вингер провел 49 встреч во всех турнирах (6 голов и 7 ассистов).
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