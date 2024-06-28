Реал выбрал защитника, за которого будет бороться в летнее трансферное окно.

Мадридцы хотят усилить линию обороны и рассматривали двух игроков – Лени Йоро из Лилля и Риккардо Калафьори из Болоньи.

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Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Реал не планирует трансфер итальянского защитника. "Сливочные" сконцентрируются на подписании Лени Йоро. Именно француз главная цель мадридцев. Стоит заметить, что француз, несмотря на предложения от других клубов, видит себя только в Реале.

Напомним, что Лени Йоро дебютировал за Лилль в 2022 году. Благодаря своим качествам защитника прозвали "новым Вараном" в Лиге 1. В общем Йоро сыграл за "догов" в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола.

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