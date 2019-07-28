toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал определился с позициями, которые еще нуждаются в усилении

20:29 146 Читати українською
Реал определился с позициями, которые еще нуждаются в усилении
Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

В лагере мадридского Реала не планируют покидать трансферный рынок.

Реал намерен приобрести еще одного хавбека, а также игрока атакующей линии, сообщает AS.

Галактическое избиение Реала Диего Костой и Фелишем в видеообзоре матча с Атлетико

Причиной этому стали неудачные результаты команды в последних спаррингах (поражение от Атлетико со счетом 3:7 и фиаско с Баварией – 1:3). Руководство "сливочных" обеспокоено неготовностью команды Зидана к новому сезону.

Катализатором потенциальных трансферов станут ближайшие матчи королевского клуба на Audi Cup, где Реал поборется с Тоттенхэмом, Баварией и Фенербахче.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються

blog_ava
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины-2019
20:50
2112
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Милан
22:00
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук