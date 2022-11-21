Похоже, форварду Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не будут рады на Сантьяго Бернабеу.

Карим Бензема перед самым стартом ЧМ-2022 травмировался и покинул лагерь сборной Франции. Из-за повреждения есть риск для Реала потерять нападающего на более длительное время.

Роналду предложил себя Реалу "в аренду" – португалец рассчитывает на травму Бензема

Этим сразу хотел воспользоваться Роналду, который находится в поисках нового клуба после скандального интервью, что почти наверняка поставило крест на возможном продолжении карьеры на Олд Траффорд. Однако, как сообщает журналист Хосе Феликс Диас , Мадрид зимой не планирует подписывать ни Криштиану, ни любого другого форварда.

У капитана сборной Португалии будет непростая задача после ЧМ-2022 – найти команду, которая сможет удовлетворить его финансовые аппетиты. Уже были предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но Криш хочет остаться в Европе.