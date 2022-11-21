Реал определился с подписанием Роналду на замену Бензема, – журналист
Похоже, форварду Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не будут рады на Сантьяго Бернабеу.
Карим Бензема перед самым стартом ЧМ-2022 травмировался и покинул лагерь сборной Франции. Из-за повреждения есть риск для Реала потерять нападающего на более длительное время.
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Этим сразу хотел воспользоваться Роналду, который находится в поисках нового клуба после скандального интервью, что почти наверняка поставило крест на возможном продолжении карьеры на Олд Траффорд. Однако, как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Мадрид зимой не планирует подписывать ни Криштиану, ни любого другого форварда.
У капитана сборной Португалии будет непростая задача после ЧМ-2022 – найти команду, которая сможет удовлетворить его финансовые аппетиты. Уже были предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но Криш хочет остаться в Европе.