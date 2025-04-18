Защитник Байера и сборной Германии Йонатан Та может стать первым новичком Реала, если команду возглавит Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо является одним из главных претендентов на пост главного тренера Реала будущим летом. Вслед за ним из Леверкузена в Мадрид может переехать Йонатан Та, сообщает Sky Sport.

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Отмечается, что немецкий оборонец не определился, где продолжит карьеру после ухода из Байера летом 2025 года на правах свободного агента. Однако, не только Реал заинтересован в его услугах – ранее Барселону и Баварию также связывали с Та.

Добавим, что Йонатан сыграл за Байер 44 матча во всех соревнованиях этого сезона, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает защитника в 30 млн евро.

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