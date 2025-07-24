Полузащитники Реала Эдуардо Камавинга и Дани Себальос останутся в Мадриде, несмотря на слухи об их уходе.

Реал не планирует продавать Дани Себальоса и Эдуардо Камавингу этим летом – об этом сообщает AS. По информации источника, "сливочные" четко дали понять, что оба полузащитника остаются в команде, несмотря на наличие предложений из АПЛ.

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Камавинга хочет остаться в клубе, игнорируя интерес английских команд, а по Себальоса – именно главный тренер Хаби Алонсо якобы убедил руководство удержать игрока.

Мадридский клуб до сих пор ищет варианты для усиления средней линии, однако пока единственным, кто действительно устраивает Алонсо, является Родри из Манчестер Сити. Из-за сложности потенциального трансфера испанца тренер не хочет терять действующих исполнителей.

Также Реал остается активным на трансферном рынке – кроме полузащитника, в приоритете есть еще и центральный защитник. Одними из главных целей называются Ибрагима Конате и уже упомянутый Родри, но одновременно оба трансфера выглядят не реальными этим летом.

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