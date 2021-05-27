Реал определился с главным кандидатом на замену Зидану
"Сливочные" после ухода Зинедина Зидана сформировали шорт-лист претендентов на пост наставника мадридского клуба.
Реал находится в поиске нового главного тренера после отставки Зинедина Зидана. Кандидатом номер один на вакантную должность является аргентинский наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, сообщает Goal.com.
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По сообщению источника, камнем преткновения в приглашении 49-летнего специалиста, который готов поработать со "сливочными", является его действующий контракт с парижанами, рассчитанный еще на один сезон.
В случае, если боссы мадридцев не смогут подписать Почеттино, в их шорт-листе есть еще два альтернативных кандидата – Антонио Конте, который накануне покинул Интер, и Рауль, который работает с молодежкой Реала.
Напомним, в СМИ также сообщалось об интересе к Почеттино его бывшего клуба Тоттенхэма.
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