Реал находится в поиске нового главного тренера после отставки Зинедина Зидана. Кандидатом номер один на вакантную должность является аргентинский наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, сообщает Goal.com.

Почеттино может сенсационно вернуться в Тоттенхэм – специалист имеет проблемы в ПСЖ

По сообщению источника, камнем преткновения в приглашении 49-летнего специалиста, который готов поработать со "сливочными", является его действующий контракт с парижанами, рассчитанный еще на один сезон.

В случае, если боссы мадридцев не смогут подписать Почеттино, в их шорт-листе есть еще два альтернативных кандидата – Антонио Конте, который накануне покинул Интер, и Рауль, который работает с молодежкой Реала.

Напомним, в СМИ также сообщалось об интересе к Почеттино его бывшего клуба Тоттенхэма.

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