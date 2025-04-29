"Сливочные" на протяжении всего сезона имеют кадровые проблемы в обороне. Именно это звено летом Реал планирует усилить.

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Уильям Салиба длительное время был на радарах мадридцев, но руководство понимало, что привлечь защитника в команду в ближайшее время очень сложно. Планировалось, что Реал подождет минимум год.

Как сообщает Marca, "бланкос" изменили решение, и хотят подписать француза уже этим летом. Салибу готовы отдать роль "капитана обороны". Поскольку Арсенал с Александром Зинченко до сих пор борется за победу в Лиге чемпионов, переговоры проходят вяло и сдержанно. Впрочем, Флорентино Перес готов засучить рукава, что сделать все, чтобы Уильям со следующего сезона играл в Мадриде.

Француз присоединился к Арсеналу в 2019 году, но еще несколько лет выступал за различные клубы Лиги 1 на правах аренды. Только в сезоне 2022/23 он стал основным игроком "канониров". За лондонцев Салиба сыграл в 129 матчах, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

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