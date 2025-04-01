Испанский хавбек привлек к себе внимание сразу ряда клубов. Ливерпуль, Манчестер Сити и Арсенал хотели приобрести Мартина Субименди.

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Ранее была информация, что "канониры" уже сообщили Реал Сосьедаду, что активируют клаусулу в 60 млн евро, которая прописана в контракте игрока, чтобы привлечь его в свою команду. Впрочем, планы Арсенала собирается нарушить Реал, который включился в борьбу за Субименди. В Мартине видят замену Тони Кроссу, завершившему карьеру в прошлом году.

Как сообщает AS, мадридцы через неофициальные источники рассказали Субименди о возможности играть за "сливочных". В любом случае руководство Реала будет ждать завершения сезона, чтобы определить реальные потребности команды.

Отмечается, что мадридцы хотят усилить, кроме полузащиты, оборону, поскольку в текущем сезоне эти два звена были самыми уязвимыми. "Сливочные" планируют подписать Дина Хёйсена из Борнмута, клаусула которого летом составит 66 миллионов евро.

Итак, Реалу, если они попытаются привлечь обоих игроков, нужно будет потратить более 120 млн евро на трансферы.

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