Мадрид после вылета из Лиги чемпионов уже рассматривает варианты на должность Карло Анчелотти, найдя двух топ-претендентов.

Карло Анчелотти, скорее всего, покинет Реал после этого сезона. Итальянского специалиста может спасти разве что победа в Кубке Испании и Ла Лиге. Боссы "сливочных" уже определились с претендентами на должность дона Карло – Юрген Клопп и Хаби Алонсо, утверждает AS.

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Отмечается, что одних договоренностей еще нет. Юрген Клопп является давней целью Реала – экс-наставник Ливерпуля с июня прошлого года отдыхает от тренерской работы, трудоустроившись в роли спортивного директора в системе клубов Ред Булл (РБ Лейпциг, Зальцбург, Лидс, Нью-Йорк Ред Булл, РБ Брагантину и другие).

Конкурентом Клоппа на должность является Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне привел Байер к "золотому" дублю. Экс-звезду Реала давно связывают с возвращением в Мадрид в статусе главного тренера. Клопп же также является претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии.

Напомним, Карло Анчелотти уже второй раз возглавляет Реал (2013 – 2015 годы и с 2021-го по сей день). В общем, мадридцы под его руководством выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Ла Лиги, 2 Кубка и Суперкубка Испании.

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