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Реал определился с датой возвращения к тренировкам

07:30 49 Читати українською
Реал определился с датой возвращения к тренировкам
ФК Реал

Футболісти Реала невдовзі розпочнуть займатися нФутболисты Реала вскоре начнут заниматься на тренировочной базе команды.а тренувальній базі команди.

Мадридский Реал планирует возобновить тренировки на базе клуба в Вальдебебасе 4 мая, сообщает Marca.

Реал может переехать на другой стадион до конца сезона – он меньше, чем Бернабеу в 13 раз

По информации источника, перед возобновлением тренировок все футболисты пройдут тест на коронавирус. Во время тренировочного процесса игроки будут по максимуму избегать контактов между собой, а потом – максимально быстро покидать базу и возвращаться домой.

Напомним, Реал был первым клубом чемпионата Испании, который ушел на карантин. Мадридцы прекратили тренировки 12 марта.

К слову, руководство испанского футбола сравнительно сдержанно готовится к возобновлению сезона. Следуя рекомендациям, матчи планируют начать проводить в июле, чтобы успеть завершить сезон до 1 августа.

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коронавирус Испания Реал Мадрид Реал Мадрид
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