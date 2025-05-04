Руководство "сливочных" планирует летом не только усилить состав, но и отпустить тех игроков, которые захотят найти себе новые клубы.

Реал нацелился на капризную звезду Милана на фоне кадровой катастрофы – экс-игрок "бланкос" может вернуться в Мадрид

Как сообщает Relevo, Родриго хочет дождаться назначения нового тренера, чтобы выяснить свою роль в составе, и тогда решит свое будущее. Реал обдумывает продажу бразильца и уже есть два претендента на бразильца – Манчестер Сити и Арсенал. "Сливочные" будут садиться за стол переговоров только, если им предложат сумму, близкую к 100 млн евро.

Напомним, что Родриго присоединился к мадридцам в 2019 году. В общем вингер сыграл за Реал в 267 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 50 ассистов.

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