Реал имеет в приоритете пролонгацию контракта с Луниным, но пока не получил ответ от украинца, сообщает Defensa Central. Поэтому в Мадриде решили, что Андрей решил покинуть клуб.

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Отмечается, что интерес к Лунину проявляет не только Арсенал, но и Ньюкасл и Атлетико. Флорентино Перес даже повесил ценник на украинца – 35 млн евро.

Напомним, Реал предложил Лунину продлить контракт до 2029 года, но Андрей склоняется к уходу из команды. Главными претендентами на украинца называют Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Интер, Ювентус и другие.

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Сейчас он находится в лагере сборной Украины, с которой принимает участие на Евро-2024.

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