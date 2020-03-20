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Реал определился с будущим Зидана – коронавирус внес коррективы в планы мадридцев

12:36 146 Читати українською
Реал определился с будущим Зидана – коронавирус внес коррективы в планы мадридцев
Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан узнал решение руководства относительно своего будущего в клубе.

Зидан не покинет свой пост этим летом, независимо от того, как будет завершено сезон, информирует AS.

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Руководство мадридского клуба было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса.

Сначала боссы Реала планировали дождаться окончания сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от успешности выступления команды и завоеванных трофеев. Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе Реала на следующий сезон. Он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.

К слову, мадридцы занимают второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны на 2 очка.

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