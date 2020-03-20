Реал определился с будущим Зидана – коронавирус внес коррективы в планы мадридцев

Главный тренер Реала Зинедин Зидан узнал решение руководства относительно своего будущего в клубе.

Зидан не покинет свой пост этим летом, независимо от того, как будет завершено сезон, информирует AS.

Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

Руководство мадридского клуба было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон в связи с паузой, связанной с пандемией коронавируса.

Сначала боссы Реала планировали дождаться окончания сезона и принять решение о будущем Зидана, отталкиваясь от успешности выступления команды и завоеванных трофеев. Однако теперь Зидан в любом случае останется во главе Реала на следующий сезон. Он и его тренерский штаб уже начинают подготовительную работу к розыгрышу Ла Лиги-2020/21.

К слову, мадридцы занимают второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны на 2 очка.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині