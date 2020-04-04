Реал определился с будущим Варана – на чемпиона мира претендует Манчестер Сити

В лагере мадридского клуба довольны выступлениями французского защитника.

Манчестер Сити заинтересован в услугах защитника "сливочных" Рафаэля Варана, сообщает Daily Star.

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Однако тренерский штаб Реала не намерен отпускать 26-летнего француза. Действующий контракт Рафаэля с королевским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Варан провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом. Напомним, в 2018-м защитник в составе сборной Франции победил на чемпионате мира.

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