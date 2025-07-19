Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа продлил контракт с клубом еще на один сезон – до лета 2027 года, сообщает Marca. Ранее появлялась информация, что голкипер может остаться в клубе до 2028-го.

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Новый контракт стал логичным продолжением сотрудничества между бельгийцем и "сливочными", которые не отступили от своей клубной политики – после 32 лет продлевать соглашения лишь на 12 месяцев. Контракт не предусматривает дополнительных опций, например количество сыгранных матчей или автоматическое продление.

Куртуа выступает за мадридский клуб с августа 2018 года, когда перешел из Челси за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 48 матчей, в 15 из которых сумел сохранить свои ворота на замке.

Напомним, что дублером бельгийца является украинский голкипер Андрей Лунин.

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