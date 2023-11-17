Главный тренер Реала Карло Анчелотти может задержаться в Мадриде еще на несколько лет.

Действующее соглашение итальянского специалиста со "сливочными" истекает летом 2024 года. Пресса активно уже выбирает нового тренера для Реала, а Карло Анчелотти отправляют работать в сборную Бразилии. Впрочем, похоже, мадридцы не готовы попрощаться с итальянцем.

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Согласно информации Relevo, президент Реала Флорентино Перес рассматривает вероятность продлить контракт с 64-летним тренером. Глава мадридцев считает, что опыт Анчелотти очень нужен молодым игрокам, которые сейчас выступают в составе команды. Реал предложит итальянцу новое соглашение, которое будет рассчитано на два года.

Напомним, что сейчас мадридцы под руководством Анчелотти находятся на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея 32 очка после 13 туров. От Жироны, которая занимает первую строчку, Реал отстает на два балла.

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