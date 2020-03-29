Реал определился с альтернативой Погба

Мадридский Реал выбрал приоритетный вариант усиления полузащиты вместо трансфера Поля Погба.

Эдуардо Камавинга стал главным кандидатом на усиление полузащиты Реала, утверждает Marca.

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Мадридцы попытаются приобрести юную французскую звезду в следующее трансферное окно. Это означает, что "сливочные" не рассматривают Поля Погба в статусе игрока Реала. Добавим, что трансфер молодой звезды Ренна может составить 70 млн евро.

К слову, Камавинга провел 36 матчей за Ренн во всех турнирах сезона, записав в свой актив гол и две результативные передачи.

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