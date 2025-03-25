Реал не отпустит Андрея Лунина за меньше, чем 20-25 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

Лунин стал топ-целью 24-кратного победителя Суперлиги – украинца будут заманивать Лигой чемпионов

Согласно информации источника, будущее 26-летнего украинца в испанском клубе под большим вопросом. Клубы из английской Премьер-лиги и других топ-чемпионатов активно следят за ситуацией и ждут возможности подписать Лунина, В частности Манчестер Юнайтед может предпринять попытку для усиления своей вратарской позиции.

Напомним, что Лунин подписал контракт с Реалом в прошлом году, и его соглашение продлится до лета 2030 года. Украинский голкипер присоединился к мадридскому клубу летом 2018-го. В текущем сезоне он успел сыграть 10 матчей, пропустил 13 мячей и четыре раза оставил ворота на замке.

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