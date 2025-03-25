Реал определил сумму трансфера Лунина – ведущие клубы Европы держат руку на пульсе
Голкипер Реала Андрей Лунин, похоже, уже имеет установленную сумму трансфера для возможного ухода из клуба.
Реал не отпустит Андрея Лунина за меньше, чем 20-25 миллионов евро, сообщает Defensa Central.
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Согласно информации источника, будущее 26-летнего украинца в испанском клубе под большим вопросом. Клубы из английской Премьер-лиги и других топ-чемпионатов активно следят за ситуацией и ждут возможности подписать Лунина, В частности Манчестер Юнайтед может предпринять попытку для усиления своей вратарской позиции.
Напомним, что Лунин подписал контракт с Реалом в прошлом году, и его соглашение продлится до лета 2030 года. Украинский голкипер присоединился к мадридскому клубу летом 2018-го. В текущем сезоне он успел сыграть 10 матчей, пропустил 13 мячей и четыре раза оставил ворота на замке.
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