В последнее время Реалу приходится каждое лето выбирать нового обладателя капитанской повязки.

Нынешнее межсезонье не стало исключением, поскольку Начо решил покинуть Сантьяго Бернабеу и свободным агентом перебраться в саудовскую Аль-Кадисию.

Капитан Реала окончательно определился с новым клубом

Реал уже имеет готовое решение, сообщает журналист Мигель Анхель Диас. Первым капитаном "сливочных" в следующем сезоне станет 38-летний Лука Модрич, который продлит контракт. Следующие в очереди – Карвахаль, Васкес, Вальверде, Куртуа и Винисиус.

Реалу приходится четвертый год подряд определять нового капитана. В течение последних межсезоньев команду поочередно покидали Рамос, Марсело, Бензема и Начо. Не исключено, что следующим летом ситуация повторится из-за ухода Модрича.

Orden de Capitanes del Real Madrid para la temporada 24/25:



1️⃣ Modric

2️⃣ Carvajal

3️⃣ Lucas Vázquez

4️⃣ Valverde

5️⃣ Courtois

6️⃣ Vinicius — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 22, 2024

Cuarto año consecutivo en el que se va el capitán del Real Madrid;



2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Sergio Ramos

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Marcelo

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Benzema

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Nacho

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ¿Modric? — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 23, 2024

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