Реал определил нового капитана после неожиданной потери – "выборы" в Мадриде четвертый год подряд
В последнее время Реалу приходится каждое лето выбирать нового обладателя капитанской повязки.
Нынешнее межсезонье не стало исключением, поскольку Начо решил покинуть Сантьяго Бернабеу и свободным агентом перебраться в саудовскую Аль-Кадисию.
Капитан Реала окончательно определился с новым клубом
Реал уже имеет готовое решение, сообщает журналист Мигель Анхель Диас. Первым капитаном "сливочных" в следующем сезоне станет 38-летний Лука Модрич, который продлит контракт. Следующие в очереди – Карвахаль, Васкес, Вальверде, Куртуа и Винисиус.
Реалу приходится четвертый год подряд определять нового капитана. В течение последних межсезоньев команду поочередно покидали Рамос, Марсело, Бензема и Начо. Не исключено, что следующим летом ситуация повторится из-за ухода Модрича.
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