Реал опередил Барселону в неприятном рейтинге – "железный" Лунин не спас
20:28 - Читати українською
Реал в сезоне 2020/21 стал жертвой массовой эпидемии травм.
Мадридцы возглавили рейтинг команд Примеры по количеству повреждений игроков, сообщает журналист Мигель Диас.
Лунин может заменить Доннарумму в Милане
Травма Карвахаля стала для Реала 51-й в сезоне. Барселона с огромным отставанием заняла второе место неутешительного рейтинга – 35 повреждений. Тройку "лидеров" замкнул Вильярреал (34), а больше всего берегут себя игроки Севильи (14).
Только два игрока Реала на протяжении сезона не пропускали матчи из-за травм – голкиперы Тибо Куртуа и Андрей Лунин.
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