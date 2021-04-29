Реал в сезоне 2020/21 стал жертвой массовой эпидемии травм.

Мадридцы возглавили рейтинг команд Примеры по количеству повреждений игроков, сообщает журналист Мигель Диас.

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Травма Карвахаля стала для Реала 51-й в сезоне. Барселона с огромным отставанием заняла второе место неутешительного рейтинга – 35 повреждений. Тройку "лидеров" замкнул Вильярреал (34), а больше всего берегут себя игроки Севильи (14).

Только два игрока Реала на протяжении сезона не пропускали матчи из-за травм – голкиперы Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

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