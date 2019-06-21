Реал окончательно вышел из борьбы за Неймара, – AS

Мадридский Реал больше не заинтересован в подписании Неймара из-за его скандального поведения.

Форвард ПСЖ Неймар не окажется в мадридском Реале этим летом, передает AS.

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По информации издания, руководство "сливочных" разочаровано поведением бразильца вне футбольного поля. Избиение болельщика после проигранного финала Кубка Франции, недовольство юными игроками ПСЖ и скандал с изнасилованием девушки стали аргументами не подписывать звездного нападающего, который может плохо повлиять на статус Реала.

Напомним, в прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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