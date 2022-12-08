16-летний нападающий Палмейрас станет игроком Реала, утверждает инсайдер Фабрицио Романо . Стороны достигли полного согласия относительно трансфера, который состоится летом 2024 года, когда футболисту исполнится 18.

Реал покупает 16-летнего рекордсмена за 70 миллионов – Барселона и ПСЖ проиграли конкуренцию

Все юридические моменты планируют согласовать в течение декабря, как и подписать соответствующие документы. Контракт Эндрика с мадридцами будет рассчитан до 2030 года. Реалу, выигравшему конкуренцию у ПСЖ, Барселоны и других грандов, придется заплатить немало – 60 миллионов евро за самого игрока и еще 12 миллионов налогов.

К слову, юный бразилец уже играет на взрослом уровне и успел стать самым молодым автором гола в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд держался 106 лет. В активе Эндрика 7 матчей за первую команду, в которых он забил три мяча и отдал один ассист.