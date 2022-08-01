Чемпионы Испании на своем официальном сайте объявили о договоренности с Хетафе по выкупу 25-летнего нападающего.

Анчелотти указал на дверь двум игрокам Реала – легионер Шахтера поспособствовал процессу

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 млн евро, а личный контракт Майораля рассчитан на 5 лет. Форвард отыграл вторую половину прошлого сезона за Хетафе и успел забить 6 голов в 18 матчах. Этого хватило, чтобы убедить клуб из пригорода Мадрида в необходимости забрать игрока.

Добавим, что Майораль был в структуре Реала с 2007 года, но так и не дослужился до регулярных выступлений в основе, шатаясь по арендам. За первую команду мадридцев суммарно сыграл 33 матча, забил 7 голов и выиграл 4 трофея.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги