Гонсало Гарсия получил шанс проявить себя в Реале на Клубном чемпионате мира в США. Испанец оформил четыре гола и одну результативную передачу в шести матчах на турнире.

Травма сорвала аренду Эндрика в клуб Ла Лиги

Как сообщает Marca, Гонсало Гарсия будет выступать за первую команду Реала. Форвард вскоре подпишет новое соглашение с мадридцами. Представители клуба и тренеры также считают это уместным, и решение является твердым, независимо от того, что может произойти на трансферном рынке, который закрывается только 1 сентября и всегда оставляет двери открытыми для возможных изменений.

В то же время остаются сомнения относительно игрового времени и роли нападающего в команде Алонсо, поскольку конкуренция в Реале высокая.

Что касается игрового номера, то пока свободная 9-ка. Именно этот номер вероятнее всего достанется Гарсии, потому что Эндрик не планирует отказываться от 16-го.

Блохін у Реалі: переговори в Барселоні, шалені гроші, хто зупинив українця від втечі і чому програли всі